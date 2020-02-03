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03.02.2020 - 13:01 | | DHA

Korkutan yangın! İtfaiye eri dumandan etkilendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir iç giyim mağazasında, elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında maddi hasar oluştu. İş yeri çalışanları o anları, gözyaşları içinde izledi.

Korkutan yangın! İtfaiye eri dumandan etkilendi
İş yerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
İş yerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
İş yerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
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İstasyon Caddesi'nde bulunan iç giyim mağazasının bodrum katında, saat 10.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. 4 katlı binanın bodrum ve zemin katında yer alan işletmedeki yangın, kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı. Mağaza çalışanları ile binanın üst katlarında bulunanlar, yoğun duman nedeniyle kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis caddeyi ulaşıma kapattı. Mağaza çalışanları, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Polis ekipleri ağlayanları teselli etmeye çalıştı. Yoğun dumandan 1 itfaiye eri etkilendi. Ambulansa alınan ve sağlık durumu iyi olan itfaiye erine, oksijen tedavisi uygulandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 45 dakikada kontrol altına alınarak, söndürüldü. Mağazada maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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