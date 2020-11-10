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10.11.2020 - 13:17 | | İHA

İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi!

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle hasar gören binaların yıkımına devam edilirken, iş yerinin bulunduğu binanın yıkımını izleyen bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Yıkım boyunca hıçkırıklara boğulan kadını vatandaşlar sakinleştirdi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 34 kişiye mezar olan Rızabey Apartmanı karşısındaki hasarlı binaların yıkıma başlandı. 3 katlı binada iş yeri bulunan Ezgi Sert, yıkımı gözyaşlarıyla izledi.

Binada ağır hasar bulunduğu için eşyalarını alamadığı öğrenilen Ezgi Sert, zaman zaman hıçkırıklara boğuldu. Binanın ağır hasarlı olduğunu söyleyen Ezgi Sert, “İş yerim yıkılıyor şu anda. Ağır hasarlıydı, yıkılma kararı alındı. O yüzden de içerideki hiç hiçbir eşyayı alamadık. Her şey içeride kaldığı için böyle izliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok” dedi. Acılı kadının durumuna duyarsız kalmayan vatandaşlar Ezgi Sert'in yanına gelerek teselli etmeye çalıştı.

Bina yıkımı sırasında caddede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, caddede toplanan vatandaşlar yıkımı cep telefonuyla kaydetti. Kimi vatandaş sosyal medyadan yıkımı canlı yayınlarken, kimi vatandaş ise video ve fotoğraf çekerek yıkım anını kaydetti.

Öte yandan binanın yıkımı sırasında itfaiye ekipleri su tutarken oluşan gökkuşağı ise dikkat çekti.

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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