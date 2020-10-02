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02.10.2020 - 22:25 | | DHA

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Aksaray'da, geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, saat 19.50 sıralarında Aksaray Organize Sanayi bölgesi Mehmet Altınsoy Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Altınsoy (43) yönetimindeki 68 DA 920 plakalı otomobil, geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nazım Tarhan (33) yönetimindeki 68 BR O32 plakalı minibüs ile çarpıştı. 

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

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