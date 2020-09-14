MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı
ABONE OL
14.09.2020 - 00:51 | | AA

İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

İsmet Kürkçü (52) idaresindeki 01 FD 232 plakalı kamyonet, Siverek-Çermik kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle araçta bulunan Abdulbaki Çiçekli (17), Veli Kuyanay (29), Mustafa Kürkçü (19), Barış Beyaz (41), Neşet Ekinler (50) ve Mehmet Veysi Güzen (41) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neşet Ekinler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyonettekilerin inşaatta işçi olarak çalıştıkları ve işten evlerine döndükleri belirtildi.

İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan kamyonet devrildiŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, 'Oruç Reis' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, 'Oruç Reis' açıklaması 

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Sıradaki Haber