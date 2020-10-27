İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Ceylanpınar-Akçakale karayolunun 70inci kilometresinde meydana geldi. Tarlada çalışan işçileri evlerine götüren sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 F 2315 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada minibüste bulunan ve çoğunluğu Suriyeli tarım işçilerinden oluşan yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hedra Şuveg müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.