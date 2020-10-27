MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
27.10.2020 - 20:56 | | DHA

İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Suriye uyruklu Hedra Şuveg (18) öldü, 11 kişi ise yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Ceylanpınar-Akçakale karayolunun 70inci kilometresinde meydana geldi. Tarlada çalışan işçileri evlerine götüren sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 F 2315 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi Ölü ve yaralılar var

Kazada minibüste bulunan ve çoğunluğu Suriyeli tarım işçilerinden oluşan yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hedra Şuveg müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi Ölü ve yaralılar var

Acılı baba olanlara inanmak istemiyorErmenistan'ın misket bomba saldırısında can veren Aysu İskenderova'nın babası Rövşen İskenderov, henüz 7 yaşında olan en büyük kızını yarın toprağa vereceğine inanmak istemediğini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca'dan İstanbul'da kritik toplantı! 'Organize olalım' deyip paylaştı

Bakan Koca'dan İstanbul'da kritik toplantı! 'Organize olalım' deyip paylaştı

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Mevlid Kandili mesajları | En güzel, en anlamlı, resimli, uzun-kısa Mevlid kandil mesajları...

Mevlid Kandili mesajları | En güzel, en anlamlı, resimli, uzun-kısa Mevlid kandil mesajları...

Sıradaki Haber