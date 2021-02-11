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11.02.2021 - 22:54 | | DHA

İşçileri taşıyan minibüs ve otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Taha Carım Bulvarında meydana geldi. A.E yönetimindeki 06 KMG 17 plakalı otomobil, stadyum kavşağında, işçileri taşıyan 38 P 1763 plakalı servis minibüsü ilçe çarpıştı.

İşçileri taşıyan minibüs ve otobüs çarpıştı Çok sayıda yaralı var



Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşçileri taşıyan minibüs ve otobüs çarpıştı Çok sayıda yaralı var


Kayseri'de servis midibüsü ile otomobil çarpıştıKayseri'de otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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