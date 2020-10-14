MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İşçilerinin telefon ve cüzdanlarını çalan zanlı tutuklandı
ABONE OL
14.10.2020 - 17:14 | | DHA

İşçilerinin telefon ve cüzdanlarını çalan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de inşaatlarda çalışan işçilerin cep telefonu ve cüzdanlarını çaldığı tespit edilerek gözaltına alınan Fırat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşçilerinin telefon ve cüzdanlarını çalan zanlı tutuklandı

Eskişehir’de 10 farklı inşaatta işçilerin cep telefonu ve cüzdanları çalındı. İhbar üzerine soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Fırat Ç. olduğunu belirledi.

Evinde yakalanarak gözaltına alınan Fırat Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Yerli koronavirüs aşısı üretimi görüntülendiYerli Kovid-19 aşısının üretim safhaları görüntülendi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! MSB duyurdu! Teröristler yerle bir edildi

Son dakika! MSB duyurdu! Teröristler yerle bir edildi

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

14 Ekim (Bugün) koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı... İstanbul, Ankara ve İzmir korona tablosu...

14 Ekim (Bugün) koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı... İstanbul, Ankara ve İzmir korona tablosu...

Sıradaki Haber