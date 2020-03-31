‘İşe gidiyor gibi erken kalkıyorum’

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay da kendini evde koruma altına alanlardan. Albay, evdeki günlerini şöyle anlatıyor:



“Sekiz yıl İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nde Dekanlık görevinde bulunmuş olmam ve bu görevin kısa süre önce bitmiş olması nedeni ile bir anda evde kalmak ve bu durum ile yüzleşmek ilk günlerde biraz garip geldi ama bu süreç uzun sürmedi. Her gün işe gider gibi sabah erkenden kalkıyorum. Biraz sabah haberlerini izliyorum. Biraz zaman geçtikten sonra eşimin ve çocuklarımın da kalkması için biraz gürültü yapıyorum! Sonra hep birlikte kahvaltı yapıyoruz. Daha sonra da görevim nedeniyle yıllarca yeterli zaman ayıramadığım kızlarımla sohbet ediyoruz. Onlarla konuştukça ne çok şeyi kaçırdığımı fark ediyorum. Aynı fakültede akademisyen eşim Reyhan Albay’ın katılımı ile birlikte oyunlar oynuyoruz. İsteyip de yeterince zaman ayıramadığım konulardan birisi de kitap okumaya yeterli vakit ayıramamaktı. Şu sıralar resmen açık kapatıyorum. Roman okumayı o kadar çok özlemişim ki anlatamam. Herkese tavsiye ederim. Öğrencilerimizi çok özlüyorum. Su bilimleri ve mühendisi adaylarının eksik yetişmemeleri için eğitim materyallerimizi güncelliyorum, gelişmiş ülkelerde benzer eğitim yapan su bilimleri fakültelerinin programlarını inceleyip ders müfredatına ekliyorum. Sonuç olarak dünya ve ülkemiz bu büyük salgını bir gün mutlaka atlatacak. Bunu daha kısa sürede atlatabilmek için herkesin hekimlerin uyarılarına harfiyen uyması gerekiyor. Evdeki hayatımızı renklendirmek bizim elimizde. Öğrencilerimize en kısa sürede kavuşmak dileği ile herkese sağlıklı hayat diliyorum.”