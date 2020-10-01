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01.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İşkenceci FETÖ’cüye 42 yıl 16 ay hapis

“Şok mangası” yöntemiyle FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilerin okulu bırakmasına neden olan eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya, 42 yıl 16 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İşkenceci FETÖ’cüye 42 yıl 16 ay hapis

 

Eski Kara Harp Okulu takım komutanı Yeşilkaya, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş’tan SEGBİS üzerinden katıldı. Mütalaada, “silahlı terör örgütüne üyelik” ve “işkence” suçlarından cezalandırılmasının talep edildiğini aktaran Yeşilkaya, söz konusu suçları işlediğine dair dosyada somut delil olmadığını, işkence yaptığına yönelik müşteki beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Kararını açıklayan mahkeme, Yeşilkaya’yı, “silahlı terör örgütüne üyelikten” 10 yıl, 8 müştekiye yönelik “işkence” suçundan ise 32 yıl 16 ay hapis cezasına mahkûm etti. Toplam 42 yıl 16 ay hapis cezası verilen Yeşilkaya’nın hükümle birlikte tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kameradaSultanbeyli'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar çıktıkları penceren tekrar içeri girdi.
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