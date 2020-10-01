İşkenceci FETÖ’cüye 42 yıl 16 ay hapis

Eski Kara Harp Okulu takım komutanı Yeşilkaya, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş’tan SEGBİS üzerinden katıldı. Mütalaada, “silahlı terör örgütüne üyelik” ve “işkence” suçlarından cezalandırılmasının talep edildiğini aktaran Yeşilkaya, söz konusu suçları işlediğine dair dosyada somut delil olmadığını, işkence yaptığına yönelik müşteki beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Kararını açıklayan mahkeme, Yeşilkaya’yı, “silahlı terör örgütüne üyelikten” 10 yıl, 8 müştekiye yönelik “işkence” suçundan ise 32 yıl 16 ay hapis cezasına mahkûm etti. Toplam 42 yıl 16 ay hapis cezası verilen Yeşilkaya’nın hükümle birlikte tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.