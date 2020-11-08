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08.11.2020 - 09:44 | | DHA

İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarına sahip, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Burdur'da, yeni bir kuş türü görüldü. Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, Burdur Tren Garı üzerinde İskender papağanı görüntüledi.

İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü

Göller Yöresi'nin en önemli merkezlerinden Burdur, sulak alanların çokluğuna bağlı olarak buralardan beslenen kuş türü açısından da Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar doğa bilimcileri ve kuş gözlemcileri tarafından toplam 290 kuş türünün kayıt altına alındığı Burdur'un kuş literatürüne, yeni bir tür eklendi.

İstilacı bir tür olduğu belirtilen Burdur'un yeni kuş türü İskender papağanı, TRAKUS gözlem ekibi ve e-Bird Türkiye hakemlerinden kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan tarafından görüntülendi ve kayıt altına alındı. 18 yıldır kuş gözlemciliği yaptığını ve ağırlıklı Göller Yöresi olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Mustafa Erturhan, gözlemlediği yeni türün, Burdur için yeni ve sıra dışı bir tür olduğunu söyledi.

İskender papağanı, Burdurda ilk kez görüldü

Erturhan, “Ülkemizde gittikçe yayılan iki papağan türünden biri olan İskender papağanının önce sesini duydum, sonra Burdur Gar üzerinde uçarken poz verdi. Burdur için 291'inci tür. Anavatanı tropik ülkeler. Ülkemizde de papağan türlerinin yayılım alanı son yıllarda gittikçe genişliyor. İskender papağanı Türkiye'de daha önce Antalya, İstanbul, Adana, Zonguldak gibi illerde de kayıt altına alındı. Burdur'da ilk defa görüldü. Diğer yeşil papağana göre çok dar bir yayılımı var" dedi.

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