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09.04.2020 - 16:39 | | DHA

İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, vatandaşların normal günlerde yoğun kalabalık oluşturduğu sahil şeridi, corona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle boş kaldı. Sahil, üzerindeki parklarla sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı

İlçede, yasak öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle boş kaldı.

Yasak öncesi sabahın ilk ışıkları ile birlikte gece geç saatlere kadar binlerce insana ev sahipliği yapan sahil şeridi, bugünlerde sokak hayvanlarını ağırlıyor. Çocukların vazgeçilmezi olan oyun alanları ise boş kaldı.

İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı

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