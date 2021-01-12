İskenderun’da 400 polis ile narkotik operasyonu!

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü kentin özellikle tepe mahallelerinde bulunan 5 ayrı mahalleye 400 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldıkları operasyonu polis drone kamerasıyla havadan takip etti. Koçbaşı ile kapıların kırılarak girildiği evlerde uyuşturucu ile ilgili aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Trafikte yol verme kavgası kameradaOlay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde is, iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga saniye saniye kameralara yansıdı.