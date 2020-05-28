MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirildi
ABONE OL
28.05.2020 - 15:30 | | DHA

İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İskenderun'da bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, kentte bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı.

Gözlem altına alınan adrese, operasyon kararı alındı. İş yerine yapılan operasyonda, sağlıksız koşullarda üretilerek plastik şişe ve bidonlarda bekletilen toplam 668 litre alkollü içki ele geçirildi. Olaya ilişkin, bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan, İskenderun'da bu operasyon ile birlikte yılın ilk 5 ayında düzenlenen sekiz ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 610 bin lira olan toplam 10,5 ton sahte alkollü içecek ile alkollü içki yapımında kullanılan ekipman ve hammaddeye el konulduğu bildirildi.

İşte Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşaması ve içiSağlık Bakanlığı, corona virüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşamasının ve içinin hızlandırılmış videosunu paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı hafta sonu tekrar var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?

Sokağa çıkma yasağı hafta sonu tekrar var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Kabine toplantısı saat kaçta, başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşma yapacak?

Kabine toplantısı saat kaçta, başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşma yapacak?

Sıradaki Haber