İskenderun'da çalıntı motosiklet operasyonu

Polis ekipleri, ilçe genelinde, farklı zamanlarda çok sayıda motosikletin çalınması üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından da 15 motosiklet tamir dükkanına operasyon düzenledi. Operasyonda çalıntı, şase numaraları silinmiş ve üzerlerinde haciz kararı bulunan motosikletler ele geçirildi. Çalıntı motosikletleri ucuza alıp satan iş yeri sahiplerine para cezası uygulandı. Emniyet Müdürü Nevzat Güneş’in talimatıyla yapılan operasyonda 9 motosiklete el konuldu.