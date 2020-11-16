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16.11.2020 - 11:15 | | DHA

İskenderun’da masaj salonlarına şok baskın: 22 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı.Bir ihbarı değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında bulunan masaj salonları ve spa merkezlerine operasyon düzenledi.

Asayiş ve Ahlak polisi ekiplerince belirlenen masaj salonu iş yerlerinin uyuşturucu kullanmak, fuhuş yapmak ve kaçak olarak kalmak maksadı ile tercih edildiği, yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı, çalışan şahısların ikamet ve çalışma izinlerinin olmadığı tespit edilerek 7 ayrı iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan denetimlerde 19 yabancı uyruklu, 3 Türk vatandaşı olmak üzere 22 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Şüpheliler, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına korona denetimiİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
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