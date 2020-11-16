İskenderun’da masaj salonlarına şok baskın: 22 gözaltı

Asayiş ve Ahlak polisi ekiplerince belirlenen masaj salonu iş yerlerinin uyuşturucu kullanmak, fuhuş yapmak ve kaçak olarak kalmak maksadı ile tercih edildiği, yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı, çalışan şahısların ikamet ve çalışma izinlerinin olmadığı tespit edilerek 7 ayrı iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan denetimlerde 19 yabancı uyruklu, 3 Türk vatandaşı olmak üzere 22 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Şüpheliler, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



