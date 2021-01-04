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04.01.2021 - 13:05 |

İSKİ su kesintisi sorgulama | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi açıklamasında bulundu. İstanbul'da bazı ilçelerde 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde, ne zaman sular kesilecek? İşte İSKİ su kesintisi sorgulaması yapan vatandaşlar için son dakika bilgileri.

İSKİ su kesintisi sorgulama | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 5 Ocak 2021 Salı günü ile 7 Ocak 2021 Perşembe günü arasında su kesintisi yaşanacak. Peki, su ne zaman verilecek? İşte 30 saatlik su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

Kira bedeli kadar aidat ödüyorlar!İstanbul’da bazı site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarını buldu. Markalı konut projelerinde yüz metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 400-450 lira olurken, Şişli ve Beşiktaş’ın ortalaması bin liraya yaklaştı. Gayrimenkul değerleme genel müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "İstanbul’da aidat fiyatları aylık 55 lira ile başlıyor, 3 bin 500 liraya kadar gidiyor. Metrekaresi ve sitenin büyüklüğüne göre bu fiyatlar farklılık gösteriyor" dedi.
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