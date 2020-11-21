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21.11.2020 - 14:00 |

İslahiye Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Belediye Başkanı Kemal Vural, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İslahiye Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

İslahiye Belediye Başkanı AK Parti’li Kemal Vural, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Allah'a hamdolsun şu an iyi durumdayım. Tedavim doktorlarımızın kontrolünde evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Lütfen, bana bir şey olmaz demeden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin" dedi.

 

Herkes yasak sandı şehir boş kaldıVan’ın merkez ilçelerinde vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının bugün başladığını düşünmeleri nedeniyle şehir sessizliğe büründü.
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