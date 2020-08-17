İslahiye'de 9 evdeki karantina uygulaması sona erdi

İzmir'den Kurban Bayramı için Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gelen İ.H.E.'nin rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi, pozitif çıktı.
İ.H.E. tedaviye alınırken, filyasyon çalışması ile temasta olduğu saptanan 59 kişi, yaşadıkları evlerinde karantinaya alındı.
14 günlük sürenin dolmasının ardından yeni vaka görülmemesiyle 59 kişinin yaşadığı 9 evdeki karantina uygulaması sonlandırıldı.
Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İyilik yapan iyilik bulurDiyarbakır'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusu üzerine tezgahındaki simitlerden veren daha sonra döner ve ayran ısmarlayan Mert Emsen (13), insanlık vazifesini yaptığını belirterek, "İyilik yapan, iyilik görür. Ben ağabeye iyilik yaptım o da bana yaptı. Aileme bakıyorum; 10 TL harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum" dedi.