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07.02.2021 - 13:05 | | AA

İslahiye'de park halindeki 2 motosiklet yandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde apartman girişinde park halinde bulunan 2 motosiklet bilinmeyen nedenle yandı.

İslahiye'de park halindeki 2 motosiklet yandı

Göltepe Mahallesindeki TOKİ 3. Etap Konutlarında bir apartman girişinde park halindeki H.D'ye (72) ait 27 SL 980 plakalı motosikletle A.D’ye (21) ait 27 AEC 207 plakalı motosiklette bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yanan motosikletleri kısa sürede söndürdü.

Yangında, motosikletler kullanılmaz hale geldi.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandıSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonun tamamlandığını açıkladı.
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