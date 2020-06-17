Ä°slahiye'de zincirleme kaza kamerada

Kaza, dÃ¼n akÅŸam saatlerindeÂ Cumhuriyet Mahallesi'ndeÂ meydana geldi. M.D. yÃ¶netimindeki 27 AEN 765 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, Ã¶nÃ¼nde ilerleyen Y.B. yÃ¶netimindeki 06 BS 0944 plakalÄ± kamyonet ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle savrulan Y.B. yÃ¶netimindekiÂ kamyonet, park halindeki 27 SC 333 plakalÄ± araca Ã§arparak durdu.

Bu sÄ±rada bir motosiklet ile bir otomobil de zincirleme kazaya karÄ±ÅŸmaktan son anda kurtuldu. Kaza anÄ±, saniye saniye gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.



â€‹Maddi hasarlÄ± zincirleme kaza sonrasÄ±Â ulaÅŸÄ±ma kapanan yol, araÃ§larÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla yeniden trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.