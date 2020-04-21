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21.04.2020 - 19:35 |

İşleyen Demir Işıldar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

İşleyen demir ışıldar atasözü en anlamlı cümleler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda işleyen demir paslanmaz şeklinde de bilinmektedir. Pek çok insan bu atasözünün anlamını öğrenmek için araştırma gerçekleştiriyor. Peki, işleyen demir ışıldar atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

İşleyen Demir Işıldar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından İşleyen Demir Işıldar Atasözü ‘Hareketli ve çalışkan İnsanların sağlıklı şekilde her işi sorunsuz yapabileceği’ anlamına gelmektedir. Çalışan insanlar gittikçe açılır ve daha yararlı işler yapmaya başlar.

İşleyen Demir Işıldar atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanlar çalıştığı sürece daha güçlü ve sağlıklı şekilde, hareketli olarak işleri hızla tamamlayabilir. Ancak tembel şekilde oturan insanlar hantallaşır ve iş yapma yeteneklerini kaybederler. Bu doğrultuda İşleyen demir ışıldar atasözü de bunu anlatmaya çalışmaktadır. Çalışkan insanlarla tembel kişinin arasındaki farkı gösterir.

İşleyen Demir Işıldar Kısaca Atasözü Açıklaması

Çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış atasözleri, kısa ve özlü öğütler olarak bilinir. Bu ölçüler içerisinde İşleyen demir ışıldar ya da işleyen demir paslanmaz atasözü, çalışkan şekilde farklı işler yapan insanların bu yeteneğini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini anlatmaktadır.

 

Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.
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