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21.04.2020 - 18:16 |

İşleyen Demir Pas Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Anlam açısından çok sevilen bir atasözü olarak öne çıkan, işleyen demir ışıldar cümlesi, aynı zamanda işleyen demir pas tutmaz şeklinde de bilinmektedir. Pek çok insan bu atasözünün ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, işleyen demir pas tutmaz atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

İşleyen Demir Pas Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

İşleyen demir pas tutmaz Atasözünün Türk Dil Kurumundaki anlamı ‘Hareketli ve çalışkan insanların her zaman dinç kalacağı’ şeklinde tabir edilmektedir. Sürekli bir şeylerle uğraşan, hareketli ve çalışkan insanlar her zaman sağlıklı olur 

İşleyen Demir Pas Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

İşleyen demir pas tutmaz atasözü çalışan insanların her zaman güçlü ve sağlıklı olacağını anlatmaktadır. Özellikle hantal şekilde ve tembelce oturan insanlar, bir zaman içerisinde yeteneklerini kaybederler. Sadece yeteneklerini değil aynı zamanda aklındaki pek çok bilgiyi de unutabilir. 

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözü deyimlerin özlü ve sözlü hale getirilmiş durumudur. Bu durumlardan biri de işleyen demir pas tutmaz atasözü olarak öne çıkmaktadır. Yani sürekli ve düzenli çalışan insanlar hem sağlıklı olur hem de yeteneklerini kaybetmeden dinç kalabilirler.

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