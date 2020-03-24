MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor
ABONE OL
24.03.2020 - 10:33 | | DHA

Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor

Karabük’ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu. Tekin, ıslık çalmasıyla mesire alanına gelen tilkiye yiyecek verip, besliyor.

Eflani ilçesindeki Ortakçılar Göleti'nin bulunduğu ormanlık alanda yaşayan tilki, geçen hafta cuma günü yiyecek bulabilmek için göletin kenarına indi. Göletin yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkinin aç olduğunu fark edip, ona yiyecek verdi. O günden sonra da tilki her gün mesire alanına indi, Tekin'in verdiği yiyecekleri yemeye başladı. Mehmet Tekin, ıslık çalarak çağırdığı tilkiye besleyip, karnını doyuruyor.

Tilkiyle kurduğu bağı anlatan Mehmet Tekin, "Geçen hafta cuma günü sabahtan yanıma geldi, karnını doyurdum. Kedi gibi yanıma geldi, tutuyorum, hiçbir şey yapmıyor. Islığa alıştırdım, ıslık çalınca hemen yanıma geliyor" dedi.

Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyorKarabük’ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu. Tekin, ıslık çalmasıyla mesire alanına gelen tilkiye yiyecek verip, besliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eczanede yangın çıktı, kalfa gözyaşlarına boğuldu!

Eczanede yangın çıktı, kalfa gözyaşlarına boğuldu!

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Sıradaki Haber