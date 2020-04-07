İSMEK eğitmenleri maske üretimine başladı! 3 atölyede üretilecek

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de toplu alanlarda maske takılması zorunluluğuna gidildiği aktarıldı.

Bunun üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü bünyesinde görev alan İSMEK eğitmenlerinin maske üretimine başladığına işaret edilen açıklamada, Üsküdar, Şişli ve Küçükçekmece'deki İSMEK eğitim merkezlerinde bulunan 3 atölyede görev alan eğitmenlerin, günde yaklaşık 10 bin maske üretebileceği kaydedildi.

Açıklamada, maske üretiminde çalışan eğitmenlerin, sağlık durumları, yaş kriterleri ve diğer risk faktörleri göz önünde bulundurularak görevlendirildiğine dikkat çekilerek, öğretmenlerin üretim yaptıkları alanların "sosyal mesafe" uygunluğuna göre düzenlendiği bilgisi verildi.

Atölyelerde gün aşırı dezenfeksiyon işlemi yapıldığı anlatılan açıklamada, görev alan öğretmenlerin de maske ve eldiven kullanarak çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, İBB Hayat Boyu Öğrenme öğretmenleri tarafından üretilen maskelerin, belediyenin ilgili birimlerine teslim edildikten sonra dezenfeksiyon işleminden geçirildiğine yer verilerek, maskelerin, gerekli görülen noktalarda İstanbullulara ücretsiz dağıtılacağı kaydedildi.