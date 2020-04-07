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07.04.2020 - 14:13 | | AA

İSMEK eğitmenleri maske üretimine başladı! 3 atölyede üretilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü bünyesinde görev alan İSMEK eğitmenleri, İstanbullulara ücretsiz dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.

İSMEK eğitmenleri maske üretimine başladı! 3 atölyede üretilecek

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de toplu alanlarda maske  takılması zorunluluğuna gidildiği aktarıldı.

Bunun üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme  Müdürlüğü bünyesinde görev alan İSMEK eğitmenlerinin maske üretimine başladığına  işaret edilen açıklamada, Üsküdar, Şişli ve Küçükçekmece'deki İSMEK eğitim  merkezlerinde bulunan 3 atölyede görev alan eğitmenlerin, günde yaklaşık 10 bin  maske üretebileceği kaydedildi.

Açıklamada, maske üretiminde çalışan eğitmenlerin, sağlık durumları,  yaş kriterleri ve diğer risk faktörleri göz önünde bulundurularak  görevlendirildiğine dikkat çekilerek, öğretmenlerin üretim yaptıkları alanların  "sosyal mesafe" uygunluğuna göre düzenlendiği bilgisi verildi.

Atölyelerde gün aşırı dezenfeksiyon işlemi yapıldığı anlatılan  açıklamada, görev alan öğretmenlerin de maske ve eldiven kullanarak çalıştığı  belirtildi.

Açıklamada, İBB Hayat Boyu Öğrenme öğretmenleri tarafından üretilen  maskelerin, belediyenin ilgili birimlerine teslim edildikten sonra dezenfeksiyon  işleminden geçirildiğine yer verilerek, maskelerin, gerekli görülen noktalarda  İstanbullulara ücretsiz dağıtılacağı kaydedildi.

 

Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek hangi maskeler ile ilgili merak edilenleri anlattı.
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