İspanyol genç kız Ankara'da kabusu yaşadı! Sesli mesaj ortaya çıktı: 'Gözüm bağlanmış gibi yemin ederim'

Tartışmalı bir hukuki sürecin ardından hazırlanan iddianamede, “Şüphelilerin nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu hususunda yeterli şüphenin mevcut olduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır” değerlendirilmesi yapıldı. İddianamede genç kızın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajların dökümüne de yer verildi. Genç kızın bir mesajında ''Biradan beş yudum aldım yalpalıyordum, yani yan tarafta seni tanımıyorum'' diye yazdığına yer verildi.



Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara’da bir üniversitenin ekonometri bölümünde öğrenci değişim programı Erasmus ile eğitim gören İspanyol öğrenci A.G.R.’ye yönelik cinsel saldırı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Burak Soytürk, şüpheliler H.İ.K. ve T.B. hakkında dava açtı.

İddianamede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de suçtan zarar gören sıfatıyla yer aldı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, müşteki A.G.R.’nin 5 Mayıs 2019’da kendisi gibi Erasmus öğrencisi olan arkadaşlarıyla Ankara’da bir bara eğlenmeye gittiği, genç kızın aldığı alkolün etkisiyle kendisini tuhaf hissettiği, saat 05.00 sıralarında yan masadaki şüpheli T.B.’nin elini müştekinin omuzuna atarak genç kızı evine getirip cinsel saldırıda bulunduğu, müştekinin alkollü olmasından dolayı direnemediği ve bu ilişkiye rızasının olmadığı belirtildi.

GÖZLERİNİ AÇTIĞINDA FARK ETTİ

Şüpheli T.B.’nin odadan ayrılması üzerine müştekinin bir müddet uykuya daldığı, gözlerini açtığında daha önce barda eğlenirken gördüğü şüpheli H.İ.K.’nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark ettiği, aldığı alkolün etkisinde bulunması nedeniyle aynı şekilde direnemediği anlatıldı. İddianamede genç kızın daha sonra ağlayarak evden ayrıldığı ve şüphelilerden şikayetçi olduğu belirtildi.

''5 YUDUM ALDIM, YALPALIYORDUM''

İddianamede genç kızın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajların dökümüne de yer verildi. A.G.R.’nin bir arkadaşına gönderdiği mesajda, “Yemin ederim genetik değişikliğe uğramış bir kişi gibiydim. Biradan beş yudum aldım yalpalıyordum, yani yan tarafta seni tanımıyorum. Eteğimi sıcaklıktan yırtacak gibiydim, yemin ederim. Gözüm bağlanmış gibi yemin ederim, nerede olduğumu bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum, ne olduğumu bilmiyorum” dediği belirtildi. A.G.R. ifadesinde “Ben biramın içerisine hareketlerimi etkileyecek bir şey karıştırıldığından şüpheleniyorum” demişti.

''YETERLİ ŞÜPHE VAR ''

A.G.R.’nin iki şüpheliyi kendisine tecavüz eden kişiler olarak kesin ve net teşhis ettiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporlarına yer verilen iddianamede, “Şüphelilerin nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu hususunda yeterli şüphenin mevcut olduğu, tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır” değerlendirilmesi yapıldı.

A.G.R.’nin şikayeti üzerine Mayıs 2019’da başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alınarak, tutuklanma talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İki şüpheli, genç kızın rızasının bulunduğu yönünde savunma yaptı. Hakimlik de iki şüpheliyi serbest bıraktı.

Soruşturmayı sürdüren kadın savcı jet hızıyla Haziran 2019’da takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararı veren savcının söylediği iddia edilen, “O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir” sözleri kamuoyunda tartışma yarattı. Genç kızın avukatı Kemal Ulusoy’un itirazı üzerine “eksik soruşturma yapıldığı” gerekçesiyle verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından yeniden başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkeme de bazı delillerin toplanmadan iddianamenin düzenlendiği gerekçesiyle iadesine karar verdi. İade kararında belirtilen eksikliklerin giderilmesinin ardından dava açılabildi.