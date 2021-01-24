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24.01.2021 - 09:19 |

İspanyol kadın ‘Kendim düştüm’ dedi, dosya kapandı!

İstanbul Beyoğlu'nda 4. kattaki daireden aşağı düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki İspanyol kadın Evelin B., yoğun bakımdan günler sonra çıktı. Sağlığına kavuşan genç kadın, verdiği ifadede balkondan kendi düştüğünü söyleyince doya kapandı.

İspanyol kadın ‘Kendim düştüm’ dedi, dosya kapandı!

Beyoğlu'nda 9 Kasım akşamı 4. kattaki daireden aşağı düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki İspanyol kadın Evelin B., yoğun bakımda günlerce süren ölüm kalım mücadelesini kazandı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir’in haberine göre, sağlığına kavuşan genç kadın olayla ilgili ifade verdi. Evelin B., arkadaşının ikametinde bulunduğu sırada arkadaşıyla aralarında tartışma yaşandığını, sinirli bir şekilde balkona geçtiği sırada dengesini kaybederek aşağıya düştüğünü söyledi. Cenk E.'nin kendisine herhangi bir teması olmadığını belirten genç kadın şikâyetçi olmadı. Bunun üzerine dosya kapandı.

Olayla ilgili kadının Türk sevgilisi Cenk E., "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.

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