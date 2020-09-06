MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi
ABONE OL
06.09.2020 - 15:24 | | DHA

Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi

Isparta'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinada bulunan 42 kişi, ambulanslarla getirildikleri sınav salonlarında Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi. Sınav bitiminde koronavirüs hastaları tekrar ambulansla evlerine bırakıldı.

Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi

Isparta'da KPSS'ye başvuru yapan ve kısa bir süre önce koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrası evlerinde karantinaya alınan adaylar için özel ekipler oluşturuldu. ÖSYM'ye yaptıkları başvurunun ardından belirlenen 42 koronavirüs hastası, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla evlerinden alınıp, sınava girecekleri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne getirildi. Burada sadece koronavirüslü hastalar için oluşturulan ve özel tedbirlerin alındığı sınıflara alınan hastalar, sınav bitiminde de yine aynı ambulanslarla evlerine bırakıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Genç kızın KPSS gözyaşları! Açmazsan tekmeyle kıracağım

Isparta il genelinde 42 koronavirüs hastasının sınava girdiğini söyleyen Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, "ÖSYM il koordinatörlüğünden bize gelen listeye göre hasta olan adayları adreslerinden alarak, ambulanslarla gerekli her türlü tedbir alınarak, sınav merkezi olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasına götürdük. Sınavın bitiş saatinden sonra adaylar, bu merkezden alınarak, hiç kimseyle temas ettirilmeden yine adreslerine sorunsuz bir şekilde ulaştırıldı" dedi.

    Karadeniz'de hortum! Böyle görüntülendiZonguldak'ta sahil şeridine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hortum meydana geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi

    Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kadın cankurtaranlara emanet

    Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kadın cankurtaranlara emanet

    Sıradaki Haber