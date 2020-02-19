MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı
ABONE OL
19.02.2020 - 10:05 | | DHA

Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı

Isparta'da Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 58 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin bulunduğu aracı kent merkezine bağlı Kuleönü beldesi mevkiinde durdurdu. Araçtaki A.B. (23), Ö.A. (26) ve H.Ö. (30) gözaltına alınırken, yapılan aramada ise Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 34 sikke, 20 metal obje, 3 yüzük ve vazo olmak üzere 58 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için adli makamlara sevk edilirken, tarihi eserler korumaya alındı.

Rusya'da hızlı tren yayaya çarptıRusya’da hızlı tren, hemzemin geçitte trenin geldiğini fark etmeyen bir kişiye çarptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuğçe Işınsu kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Işınsu'nun mesleği ne?

Tuğçe Işınsu kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Işınsu'nun mesleği ne?

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

75 aile hapishanede yatıyor!

75 aile hapishanede yatıyor!

İşte konaklama vergisi detayları

İşte konaklama vergisi detayları

Sıradaki Haber