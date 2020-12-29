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29.12.2020 - 20:33 | | DHA

Isparta'da feci kaza! Geriye bu görüntü kaldı

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu Hasan Sak yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Isparta- Burdur yolu Gelincik mevkiisinde meydana geldi. Ömür Benli'nin kullandığı 34 BSD 078 plakalı otomobil, Hasan Sak yönetimindeki 15 AAY 078 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Hasan Sak'ın sağlık görevlilerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ispartada feci kaza Geriye bu görüntü kaldı

Yaralanan Benli ile otomobillerde bulunan 3 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Sak'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Aşı taşıyan uçak Pekin'den havalandıTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" ifadelerini kullandı.
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