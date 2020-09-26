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26.09.2020 - 20:48 | | AA

Isparta'da iki köy karantinaya alındı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.

Isparta'da iki köy karantinaya alındı

Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Aydoğmuş ve Kavak köylerinde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Alınan karar doğrultusunda, Aydoğmuş köyünde bugün, Kavak köyünde ise dün karantina uygulamasının başladığı öğrenildi.

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
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