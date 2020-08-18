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18.08.2020 - 17:51 | | DHA

Isparta'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Isparta'da, jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda; Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 222 sikke, 52 metal obje, 12 yüzük ve 2 bilezik ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Isparta'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde jandarma ekipleri, 2 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adreslerinde 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 222 sikke, 52 metal obje, 12 yüzük ve 2 bilezik olmak üzere 288 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 372 av fişeği, 131 tabanca fişeği ile 4 define arama dedektörü de bulundu.

 

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