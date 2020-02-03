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03.02.2020 - 12:21 | | AA

İsrail Osmanlı arşivlerinin peşinde!

İsrail medyası, Türkiye'nin geçen yıl Filistin'e açtığı Osmanlı arşivlerinin, ülkelerini tedirgin ettiğini gündeme getirirken, Filistinli yetkililer, arşivlerin İsrail işgaline karşı en güçlü "silahları" olduğunu vurguluyor.

İsrail Osmanlı arşivlerinin peşinde!
İsrail Osmanlı arşivlerinin peşinde!
İsrail Osmanlı arşivlerinin peşinde!
İsrail Osmanlı arşivlerinin peşinde!
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İsrail, uzun yıllardır Filistin'de bulunan tapu kayıtlarıyla ilgili  arşivleri yok etmeye çalışıyor.

Türkiye, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü  bünyesinde yer alan, Filistin'e dair tapu kayıtları ile belge ve dokümanları  içeren Osmanlı arşivlerinin elektronik kopyasını geçen yıl Filistin'e vermişti.

Son zamanlarda İsrail medyasında yer alan haberlerde, Türkiye'nin  Filistin'e açtığı arşivlerden, İsrail'in tedirginlik duyduğu gündeme getirildi.

İsrail'in Yisrael Hume gazetesinde yer alan bir haberde, "Türkiye,  Filistinlilere arşivi vererek, İsrail işgalini kanıtlamalarına yardım ediyor."  ifadelerine yer verildi.

Arşivlerin açılması konusunu, "Türkiye'nin  İsrail'in meselelerine  müdahalesinde bir artış" olarak niteleyen haber, Filistinlilerin, İsrail'in Kudüs  ve Batı Şeria'daki toprak mülkiyetine itiraz etmek için Osmanlı arşivlerini  kullandığına dikkati çekti.

TÜRKİYE VE FİLİSTİN KURUMLARI ARASINDA BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ

Filistin Miras ve İslami Araştırmalar Merkezi (MİSAK) (Filistin'in  devlet arşivleri kurumu) Genel Müdürü Halil er-Rıfai, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, çeşitli Türk kurumlarıyla büyük bir iş birliği içinde olduklarını  söyledi.

Rıfai, Türkiye'nin Osmanlı arşivlerini açmasından duyduğu memnuniyeti  dile getirerek, "Türkiye bize istediğimiz her şeyi akıcı bir şekilde gönderiyor."  dedi.

Kurumunun, Kudüs'ün Yahudileşmesini ve gerçeklerin tahrip edilmesini  önlemek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Rıfai, işgal devleti İsrail'in,  gerçeği değiştiremeyeceğini ve Osmanlı arşivlerinin gerçeği kanıtlamak için en  büyük "silahları" olduğunu söyledi.

Rıfai, "İsrail, eğer yasal bir iş yapıyorsa Osmanlı arşivlerinden  korkmasına gerek yok." değerlendirmesini yaptı.

OSMANLI ARŞİVLERİ FİLİSTİN İÇİN HAYATİ NİTELİKTE

MİSAK sorumlularından Murad Ebu Sabah da İsrail işgali ve  Filistinlilerin göç etmesi nedeniyle çok sayıda Filistin arşivinin kaybolduğunu  dile getirdi.

Sabah, "İsrail, Yahudilere ve Yahudi kuruluşlara ait olduğunu iddia  ederek Filistin topraklarını ilhak ediyor." ifadelerini kullandı.

 

Osmanlı arşivlerinin, arazilerin kime ait olduğunu kanıtlamak için  hayati nitelikte önem arz ettiğine işaret eden Sabah, arşivlerin Filistinli  makamlar tarafından özenle korunduğunu vurguladı.

Sabah, Osmanlıca olması nedeniyle Filistinli uzmanların belgeleri  tercüme etme sürecinin de sürdüğünü kaydetti.

 

 

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