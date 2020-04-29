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29.04.2020 - 10:19 |

İşsizlik Ödeneği maaşı yattı mı? Ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işsizlik ödeneği ile ilgili çok kritik bir açıklamada bulundu. Bu açıklamanın hemen ardından 'İşsizlik Ödeneği maaşı yattı mı? Ne zaman yatacak?' soruları gündem oldu.

İşsizlik Ödeneği maaşı yattı mı? Ne zaman yatacak?

Her ayın 5'inde yatırılan işsizlik ödeneği maaşı bu ay erkene alındı. Müjdeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Bu sevindirici gelişme sonrası 'İşsizlik Ödeneği maaşı yattı mı? Ne zaman yatacak?' soruları sorulmaya başlandı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık.

 

Aylık 7 bin 500 lira maaşı var! Ama gelen yok...Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL’den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi bulunamıyor. Rize’de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için çalışma başlattı.
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