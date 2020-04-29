Her ayın 5'inde yatırılan işsizlik ödeneği maaşı bu ay erkene alındı. Müjdeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Bu sevindirici gelişme sonrası 'İşsizlik Ödeneği maaşı yattı mı? Ne zaman yatacak?' soruları sorulmaya başlandı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık.