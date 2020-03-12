İstanbul Adliyesi dezenfekte edildi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs’ün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, gün içerisinde binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı dezenfekte edildi.

Her kat ve blokta

Mesai saati bitiminde gerçekleştirilen dezenfekte işlemi titizlikle yapıldı. Her kat ve blokta gerçekleştirilen işlem özel koruma kıyafetli ve maskeli temizlik görevlileri tarafından yapıldı.