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12.03.2020 - 18:14 | | ELİF ALTIN İstanbul

İstanbul Adliyesi dezenfekte edildi

İstanbul Adalet Sarayı’nda Koronavirüs önlemi alındı. Mesai saati bitiminde adliyeye giden temizlik ekipleri tarafından adliye binası dezenfekte edildi.

İstanbul Adliyesi dezenfekte edildi
ELİF ALTIN İstanbul

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs’ün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, gün içerisinde binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı dezenfekte edildi.

İstanbul Adliyesi dezenfekte edildi

Her kat ve blokta

Mesai saati bitiminde gerçekleştirilen dezenfekte işlemi titizlikle yapıldı. Her kat ve blokta gerçekleştirilen işlem özel koruma kıyafetli ve maskeli temizlik görevlileri tarafından yapıldı.

İstanbul Adliyesi dezenfekte edildi

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