İstanbul, Ankara, izmir sokağa çıkma yasağı... Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?
İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi yayımlayarak 31 il için sokağa çıkma yasağı geldiğini duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar yasak hakkında detaylı bilgi almaya çalışıyor.
İçişlerşi Bakanlığı son dakika açıklaması yaparak Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak için sokağa çıkma yasağı geldiğini duyurdu. Milyonlarca kişi hangi illere sokağa çıkma yasağı geldiğini merak ederken özellikle İstanbul, Ankara, İzmir hakkında bilgi almak isteniyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle
10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
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