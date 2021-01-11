İstanbul baraj doluluk oranları arttı mı? İki gün süren sağanak yağış barajlara nasıl etki etti?

İstanbul'da baraj doluluk oranları arttı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son yılların en kurak dönemlerini yaşayan ülkemizde İstanbul başta olmak üzere birçok kentte barajların doluluk oranları her geçen gün azalmaya devam ediyor. Cuma akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış iki gün boyunca İstanbul'da etkili olurken baraj doluluk oranlarına ilişin vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum ne?

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM NE?

Hafta sonu İstanbul'da etkili olan sağanak yağış baraj doluluk oranlarına da etki etti. yüzde 20 seviyelerinin altına gerileyen doluluk oranları iki gün süren etkili sağanağın ardından yeniden yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı. İstanbul'da Cuma günü % 19,16 olan baraj doluluk oranları hafta sonu etkili olan yağışların ardından % 21,13 seviyelerine yükseldi.

METEOROLOJİ'DEN SEVİNDİREN HABER!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da yağışların aralıklarla bu hafta içinde de devam etmesinin beklendiği Perşembe ve Cuma günleri ise İstanbul'da sulu kar yağışının etkili olmasının beklendiği duyuruldu