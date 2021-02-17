İstanbul kar yağışına deyim yerindeyse doydu. Yağışlar susuzluk tehlikesi altında olan İstanbulluların yüzünü güldürürken baraj doluluk oranları araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları nedir? Yükseldi mi, arttı mı?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

4 gündür yağan kar yağışı sonrası baraş doluluk oranları arttı. İSKİ'den yapılan son açıklamada "Barajlarda su seviyesi yüzde 48.28’e yükseldi" denildi. Perşembe ve cuma günkü yağmur yağışları sonrası oranların daha da artması bekleniyor.