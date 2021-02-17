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17.02.2021 - 11:45 |

İstanbul baraj doluluk oranları nedir? Yükseldi mi, arttı mı?

İstanbul'da pazar günü başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kar yağışı yarın ise yerini yağmura bırakacak. Bu yağışlar sonrası bir kez daha baraj doluluk oranları merak edilmeye başlandı ve "İstanbul baraj doluluk oranları nedir? Yükseldi mi, arttı mı?" sorusu yoğun şekilde yöneltildi.

İstanbul baraj doluluk oranları nedir? Yükseldi mi, arttı mı?

İstanbul kar yağışına deyim yerindeyse doydu. Yağışlar susuzluk tehlikesi altında olan İstanbulluların yüzünü güldürürken baraj doluluk oranları araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları nedir? Yükseldi mi, arttı mı?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

4 gündür yağan kar yağışı sonrası baraş doluluk oranları arttı. İSKİ'den yapılan son açıklamada "Barajlarda su seviyesi yüzde 48.28’e yükseldi" denildi. Perşembe ve cuma günkü yağmur yağışları sonrası oranların daha da artması bekleniyor. 

İstanbul baraj doluluk oranları nedir Yükseldi mi, arttı mı

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