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17.03.2020 - 04:08 | | DHA

İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi

İSTANBUL Boğazı, Beykoz açıklarında Liberya bandıralı bir kargo gemisinin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kilitlendi.  Olay yerine Kıyı Emniyeti ekipler sevk edildi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma gemisi eşliğinde kıyıya çekildi. Rumeli Feneri açıklarına demirleyen gemi arızası giderildikten sonra yoluna devam edecek.

İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na gitmekte olan  225 metrelik TYCOON isimli Liberya bandıralı kargo gemisi İstanbul Boğazı Beykoz açıkları Karadeniz istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre motor arızası nedeniyle dümeni kitlendi. Olay yerine ihbar üzerine Kıyı Emniyeti kurtarma gemisi sevk edildi. Kurtarma gemisi eşliğinde dümeni kilitlenen kargo gemisi kıyıya çekilerek Rumeli Feneri açıklarına demir attı. Geminin arızası giderildikten sonra yoluna devam edeceği bildirildi.

00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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