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18.08.2020 - 11:00 | | DHA/İHA

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu

Ortaköy Sahili'nde balık tutan vatandaşlar denizde erkek cesedi buldu. 50 yaşlarındaki erkek cesedi sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılarak, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Ortaköy Sahili'nde balık tutan vatandaşlar, denizde 50 yaşlarında bir erkek cesedi görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, 15 Temmuz Şehit Köprüsü'nün altından cesedi kıyıya çıkardı. Adamın dün akşam saatlerinde köprüden atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sağlık ekipleri, cesedi adli tıp kurumuna kaldırdı.

Balık tuttuğunu söyleyen Nevzat Yılmaz, "Balık tutuyordum. Şişmiş bir vaziyette erkek cesedi gördüm” dedi.

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