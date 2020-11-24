24.11.2020 - 09:30 | | DHA
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na gelenler, boğazda sisin oluşturduğu eşsiz manzaraya hayran kaldı. Kimi bu eşsiz manzarayı cep telefonu ile ölümsüzleştirirken kimi de balık tutmayı tercih etti.
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde oluşan sis eşsiz manzaralar oluşturdu. Denizin üzerinde oluşan sis bulutu boğazın güzelliğini ortaya çıkardı. Oluşan sis bulutunda 15 Temmuz Köprüsü adeta görünmez hale geldi. Bazıları sahilde spor yaparken bazıları da cep telefonu ile bu manzarayı ölümsüzleştirdi.
Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.