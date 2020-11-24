İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde oluşan sis eşsiz manzaralar oluşturdu. Denizin üzerinde oluşan sis bulutu boğazın güzelliğini ortaya çıkardı. Oluşan sis bulutunda 15 Temmuz Köprüsü adeta görünmez hale geldi. Bazıları sahilde spor yaparken bazıları da cep telefonu ile bu manzarayı ölümsüzleştirdi.