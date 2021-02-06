İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda görüşün bir milin üzerine çıktığı belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 18.30 itibarıyla çift yönlü olarak açıldığı bildirildi.

Boğaz'daki sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alınmıştı.