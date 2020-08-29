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29.08.2020 - 04:28 | | DHA

İstanbul Boğazı'nda teknelere corona virüs denetimi

İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekne denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hakkında arama kararı olan 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Boğazı'nda teknelere corona virüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekne denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde boğazdaki tekneler denetlendi. Çeşitli eğlencelerin yapıldığı teknelere çıkan ekipler, teknede bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti.

İstanbul Boğazında teknelere corona virüs denetimi

Yapılan denetimde bir tekneye çıkan ekipler, hakkında arama kararı olan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, aracına bindirilen kişi, emniyete götürüldü.

 

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