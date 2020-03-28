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28.03.2020 - 20:20 |

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden skandal uygulama! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım seferlerini azaltınca metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. İşe gitmek zorunda olan yolcular duruma büyük tepki gösterdi.

 

İçişleri Bakanlığı corona virüs önlemleri kapsamında yayımladığı genelge ile toplu taşıma araçlarında sefer sayılarının artması ve araçların kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınması yönünde kararını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yolcuların azaldığını öne sürerek sefer sayılarını seyrekleştirdi. Bu nedenle metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. İşe gitmek zorunda olan yolcular duruma büyük tepki gösterdi.

İzlediğiniz görüntüler 36 L Beşiktaş - Mescidiselam hattı İETT otobüsünde bu sabah çekildi...

Otobüsteki yoğunluğa vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.

Antalya'da hareketli dakikalarAntalya'da 3 kişinin bulunduğu araç elektronik posta üzerinden gelen corona virüs taşıdıkları ihbarı üzerine kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu. 3 kişi, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine araçtan indirilmeden hastaneye getirildi.
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