MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul deniz trafiğine 'corona' etkisi
ABONE OL
20.03.2020 - 09:16 | | İHA

İstanbul deniz trafiğine 'corona' etkisi

Her gün yüzlerce transit ve yerel gemi trafiğinin yaşandığı İstanbul Boğazı yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle tarihin en sakin günlerini yaşıyor. Deniz trafiğindeki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldı.

İstanbul deniz trafiğine 'corona' etkisi

 

İstanbul boğazının havadan çekilen görüntülerinde ise az sayıda olan gemiler adeta hayalet şehri anımsattı.

Dünyada ve Türkiye’de etkili olan corona virüs salgını sebebiyle birçok önlem alındı. Bu önlemler kapsamında okullar tatil edilirken birçok kurum da evden çalışma sistemine geçti. Vatandaşlar ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayı tercih etmedikleri için yollar boş kaldı. İstanbul yerel gemi trafiğinde de azalma yaşandı. Transit gemi geçişlerinde azalma görülmezken, boğaz turları belli bir süreye kadar durduruldu. Deniz trafiğinde ki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldığı belirtildi.

New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü

Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Pusuya müebbet istendi

Pusuya müebbet istendi

Sıradaki Haber