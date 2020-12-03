İstanbul depremi ne zaman? Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, olacak mı?

İstanbul depremi olmayacak mı, ne zaman bekleniyor? Son yıllarda Elazığ, Malatya, İzmir'de meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti, sayısız vatandaş da evini kaybetti. Deprem kuşağında bulunan Türkiye sık sık büyük depremlerle karşı karşıya kalıyor. İstanbul'da bu zaman kadar olan 99, 2019 depremleri büyük zarara neden olmuştu.

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde şiddetli birçok depremin beklendiği uzmanlar tarafından açıklanıyor. Prof. Dr. Naci Görür ise beklenen İstanbul depremi için çarpıcı ifadeler kullandı. Görür, "Son yapılan bütün araştırmaların Marmara'da iki farklı fay kolunun kilitlendiğini işaret ediyor. Bunlardan biri Kumburgaz fay kolu, diğeri de Adaların güneyindeki fay kolu. Bu iki fay kolu kilitli. Yani bu kol üzerinde herhangi bir ciddi deprem olmuyor. Ufak depremler oluyor. Bunlar da kilitli fay kısmını etkiliyor. Belirli anlamda da stres değişimine neden oluyor. Bu da bizi endişelendiriyor.

Şu an çoğu araştırmacılar Marmara'da bu iki fay kolundan birinin kırılması sonucunda minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını bekliyor. Özellikle Kumburgaz kolunun yani Silivri açıkları ile Yeşilköy açıklarına uzanan 65 kilometrelik fayın kırılmasıyla en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını ama Adaların güneyinden geçen fay hattı kırılırsa en fazla 7 büyüklüğünde deprem olacağını düşünüyoruz. Ancak her ikisinin birden kırılma olasılığı var. Ya aynı zamanda ya da belirli bir zaman aralığından sonra kırılma olasılığı var. İkisi birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak. Farklı zamanlarda olursa kısa zaman içerisinde 7'nin üzerinde iki farklı deprem olacak demektir. Bunun örneği 1766 yılında olmuştur. 1766 yılında 3 ay arayla 2 tane 7'nin üzerinde deprem meydana gelmiş. Dolayısıyla Marmara'daki durum deprem yönünden endişe vericidir." dedi.