MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Emniyeti'nden 'çıplak arama' iddialarına görüntülerle yanıt
ABONE OL
11.01.2021 - 11:11 | | İHA

İstanbul Emniyeti'nden 'çıplak arama' iddialarına görüntülerle yanıt

İstanbul Emniyeti, Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler ile ilgili gözaltı işlemi esnasında yaşandığı ileri sürülen “çıplak arama” iddialarına görüntülerle cevap verdi. Kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde, zanlıların emniyet yerleşkesindeki gözaltı durumu yer alırken, iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.

Çıplak arama iddialarının hedefindeki İstanbul Emniyeti’nden kamuoyuna videolu duyuru geldi. Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler ile ilgili gözaltı işlemi esnasında E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S. isimli şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla “çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı” iddialarında bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, iddiaların video görüntülerle çürütüldüğü kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan duyuru şöyle: “04.01.2021 günü Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Polise Karşı Mukavemet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 05-06/01/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Adli makamlarca Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır.
Gözaltı sırasında yapılan işlemler ile ilgili olarak; E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla “çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı” iddialarında bulunulmuştur. Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir. İşlemler Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. Maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi’nin 9. Maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında Adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır".

 

    3 saniye ile ölümden kurtuluşEyüpsultan'da iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile ardından apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce kaldırımda bekleyen kişilerin, oradan ayrılması olası faciayı önledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzole yaşam için gittiler! Anne ve oğlunun feci sonu

    İzole yaşam için gittiler! Anne ve oğlunun feci sonu

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    Açık Öğretim Lisesi 2021 iş takvimi yayımlandı mı? AÖL kayıt yenileme ve açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

    Açık Öğretim Lisesi 2021 iş takvimi yayımlandı mı? AÖL kayıt yenileme ve açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet