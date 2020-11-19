İstanbul ‘en pahalı’ 100 kent arasında

Önceki yılın listesine kıyasla pahalılık sıralamasında en çok yükselen kent olan İstanbul, 24 sıra birden yükselerek dünyanın en pahalı 96’ncı kenti oldu.

133 kentin yer aldığı listede bu yıl son sırada ve en ucuz kent ise Suriye’nin başkenti Şam oldu.