İstanbul genelinde Kovid-19 denetimi

Denetimlere katılan yetkililer kurallara uyulması konusunda vatandaşları ve işletmecileri uyardı. Milliyet Gazetesi olarak denetimlere katıldık.

Ümraniye’nin en kalabalık yerleriden olan Alemdağ Caddesi’nin trafiğe kapalı kısmında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte zabıta ve polis ekipleri sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. İş yerlerini tek tek denetleyen ekipler sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti.

Denetimlerdeki ikinci durağımız Üsküdar Çengelköy oldu. Buradaki denetime Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Kaymakam Murat Sefa Demiryürek de katıldı. Denetimde polis ve zabıta ekipleri vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Üsküdar Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan salgın yönetimi ve çalışma rehberini dağıttı. Maltepe’deki denetimlerde bir okulda, yapılan sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadığı izlendi. Kaymakam Meftun Dallı’nın katıldığı denetimde sokakta maskesiz gezen bir genç, “Maskemi kahvede unuttum. Özür dilerim” dedi. Ekipler gence maske verdi.