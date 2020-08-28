İstanbul hava durumu 28 Ağustos | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi
İstanbul hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu ile ilgili uyarılarda bulundu. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün İstanbul hava durumu nasıl? Sıcaklık kaç derece? İşte 28 Ağustos hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi için yapılan sıcaklık uyarısında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul'da hava nasıl?
METEOROLOJİ'DEN HAVA SICAKLIĞI UYARISI
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı öngörülen bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
28 AĞUSTOS BUGÜN HAVA NASIL?
BURSA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 29°C Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 37°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık