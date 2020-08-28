İstanbul hava durumu 28 Ağustos | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi için yapılan sıcaklık uyarısında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul'da hava nasıl?

METEOROLOJİ'DEN HAVA SICAKLIĞI UYARISI

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı öngörülen bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

28 AĞUSTOS BUGÜN HAVA NASIL?

BURSA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 29°C Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık