İstanbul hava durumu 8 Şubat | Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminlere göre İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı. Peki, yurt genelinde hava nasıl? İstanbul'da sıcaklıklar düşecek mi? İşte hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri ve son tahminler.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre İstanbul'da bugün öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meydana gelebilecek soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyarılar yapıldı. İstanbul'da sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

EDİRNE 16°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 21°C Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 19°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN 20°C Parçalı bulutlu

TRABZON 19°C Parçalı bulutlu

ERZURUM 7°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKÂRİ 4°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 15°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C Parçalı ve az bulutlu